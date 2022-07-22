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رسميا.. بوماس المكسيكي يعلن ضم داني ألفيس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 03:06 مساء
رسميا.. بوماس المكسيكي يعلن ضم داني ألفيس
الظهير البرازيلي داني ألفيس ينضم إلى نادي بوماس المكسيكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة. (الإنترنت)
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أعلن نادي بوماس المكسيكي، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي المكسيكي مع ألفيس لمدة عام واحد فقط، حتى يونيو 2023. بعد أن رحل عن صفوف برشلونة، بنهاية الموسم الماضي.

مواجهة برشلونة
ومن المقرر أن يواجه اللاعب البرازيلي فريق برشلونة في كأس خوان جامبر، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم 7 أغسطس المقبل.

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وكان ألفيس قد عاد خلال الميركاتو الشتوي الماضي لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، لكنه سرعان ما أعلن رحيله عن النادي الذي قضى بين جدرانه ثماني سنوات حصد خلالها 23 لقبا: 6 في الليغا و4 في كأس ملك إسبانيا ومثلها في كأس السوبر الإسباني و3 ألقاب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

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