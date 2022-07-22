ماني يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ، عن علاقته بزميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام 2022، أمس الخميس.

وقال ماني «30 عاما»، عقب تسلمه الجائزة، وفقا لـ«بي إن سبورت»: «الناس في بعض الأحيان، تقول إن هناك منافسة بيني وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة».

وأضاف: «تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور.. لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه».

واختتم نجم المنتخب السنغالي: «يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين».

أفضل لاعب أفريقي للمرة الثانية

وتُوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز نفسه في العام 2019. متفوقا على صلاح، وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي.

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وجاء حصول ماني على الجائزة، بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر 2022.