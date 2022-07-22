الأميركي لايلز يتوج بذهبية سباق 200 متر في «مونديال يوجين»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ نواه لايلز، بلقبه العالمي في سباق 200 متر في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين، في ثلاثية أميركية جديدة.

وقدم لايلز سباقا مذهلا أنهاه بزمن 19.31 ثانية في رابع أسرع توقيت في التاريخ أمام مواطنيه كينيث بيدناريك (19.77 ث) وإيريون نايتون (19.80 ث).

وهي الثلاثية الأميركية الثانية في سباقات السرعة والثالثة في البطولة بعد الأولى في سباق 100 متر، السبت الماضي، عندما توج فريد كيرلي بالذهب أمام ومارفن برايسي وترايفون بروميل، والثانية عبر البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة الكرة الحديد راين كراوزر وجو كوفاكس جوش أووتوندي.

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وعبر لايلز عن فرحة كبيرة عقب اجتيازه خط النهاية قبل أن يمزق سترته تعبيرا عن ابتهاجه. وقال لايلز الذي بات أسرع عداء أميركي في تاريخ سباق 200 م، وفقا لـ«فرانس برس»: «اليوم هو يومي وأخيرا قمت بتحقيق ما حلمت به منذ سنوات.. حققته أمام جميع أفراد عائلتي، والدتي موجود في المدرجات، أنا فخور جدا.. كنت آمل أن يكون وقتا سريعا لأنني اعتقدت أنه سيكون سباقا بطيئا».