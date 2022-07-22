مصر تتوج بكأس سلة العرب «تحت 18 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج أمس الخميس، منتخب مصر للشباب بكأس بطولة العرب تحت 18 عاما لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزائر بفارق 12 نقطة سير المباراة.

الربع الأول انتهى بتقدم مصر بفارق 6 نقاط (18/ 12)، وفي الربع الثاني أضاف منتخب مصر 16 نقطة مقابل 14 نقطة للجزائر لتتقدم مصر (34 /26).

وواصل منتخب مصر سيطرته لينهي الربع الثالث متقدما (55 /45)، وحافظ على تقدمه لينهي المباراة لصالحه وبفارق 12 نقطة (76 /64).

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وبهذا الفوز توجت مصر بكأس وذهبية البطولة، ونالت الجزائر الميدالية الفضية، وجاءت الميدالية البرونزية لقطر بعد فوزها على الإمارات في مباراة تحديد الترتيب الثالث وبنتبجة (73/ 36).

ومنحت جائزة أفضل لاعب في البطولة للاعب منتخب مصر محمد أحمد الشهير بـ(تيفا).