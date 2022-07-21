آليو سيسيه يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المدير الفني لمنتخب السنغال، أليسو سيسيه، اليوم الخميس، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، متفوقا على كارلوس كيروش مدرب مصر السابق، ووليد الركراكي مدرب الوداد.

كما فازت المديرة الفنية لمنتخب جنوب أفريقيا، ديسيير إليس، بجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات.

وجاء التتويج خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، في المغرب.

كلمة رئيس «كاف»

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح، والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ».

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وأضاف: «هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الأفريقية، ونعترف بأفضل النجوم رجالًا ونساءً في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا.. نعلم أن أفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم».