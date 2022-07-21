Atwasat

وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 06:46 مساء
وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما
وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما. (حساب ا ف ب على تويتر)
alwasat radio

أعلنت بلدية هامبورغ، اليوم الخميس، وفاة أوفه زيلر، نجم كرة القدم في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، عن 85 عاما.

وكتبت البلدية -الذي أمضى فيها زيلر كامل مسيرته الاحترافية- في حسابها على موقع «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»: «تبكي هامبورغ أوفه زيلر، كان أفضل هداف في البوندسليغا توفي محاطا بأقربائه».

مسيرة رائعة
ويمتلك زيلر 580 مباراة بقميص هامبورغ، وهو ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي على مر تاريخه، وفقا لـ«في الجول». كما يعد زيلر الهداف التاريخي لهامبورغ برصيد 490 هدفا، بفارق أكثر من 300 هدف عن أقرب مطارديه.

وقاد زيلر فريقه هامبورغ للقب الدوري الألماني 1959\1960 الأول وقتها بعد غياب 32 عاما. كما قاد هامبورغ للفوز بكأس ألمانيا 1963 بتسجيله هاتريك في النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

- هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
- ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
- الاتحاد الألماني يبحث تغيير لقب منتخبه «دي مانشافت»

الهداف التاريخي لألمانيا
ويمتلك زيلر 72 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 43 هدفًا، وهو الهداف التاريخي السابع للماكينات بالتساوي مع توماس مولر. وتألق زيلر في كأس العالم 1966 وقاد ألمانيا الغربية للمباراة النهائية واحتلال المركز الثاني، بعد أن سجل هدفين في البطولة. كما عاد وسجل ثلاثة أهداف في نسخة 1970، منها هدف التعادل القاتل في شباك إنجلترا بالدور ربع النهائي، قبل أن تحتل ألمانيا الغربية لاحقًا المركز الثالث.

وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما. (حساب ا ف ب على تويتر)
وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما. (حساب ا ف ب على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر

بدء العمل في إنشاء أول محطة نووية في مصر
عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»

عمرو دياب يتخطى حاجز المليار استماع عبر «أنغامي»
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية

حكومة باشاغا تتلقى دعوة لزيارة مدينة الزاوية
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل

مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب السعودي يفتتح كأس العرب للشباب بالفوز على موريتانيا
المنتخب السعودي يفتتح كأس العرب للشباب بالفوز على موريتانيا
بداية قوية لماني ودي ليخت في الفوز الكبير لبايرن ميونخ على دي سي يونايتد
بداية قوية لماني ودي ليخت في الفوز الكبير لبايرن ميونخ على دي سي ...
دي بروين يقود مانشستر سيتي للفوز على نادي أميركا
دي بروين يقود مانشستر سيتي للفوز على نادي أميركا
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
المزيد
محمد صلاح يغيب عن حفل أفضل لاعب في أفريقيا
محمد صلاح يغيب عن حفل أفضل لاعب في أفريقيا...
وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما
وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما...
ملك القارة السمراء.. ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022
ملك القارة السمراء.. ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي......
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو...
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط