وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية هامبورغ، اليوم الخميس، وفاة أوفه زيلر، نجم كرة القدم في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، عن 85 عاما.

وكتبت البلدية -الذي أمضى فيها زيلر كامل مسيرته الاحترافية- في حسابها على موقع «تويتر»، وفقا لـ«فرانس برس»: «تبكي هامبورغ أوفه زيلر، كان أفضل هداف في البوندسليغا توفي محاطا بأقربائه».

مسيرة رائعة

ويمتلك زيلر 580 مباراة بقميص هامبورغ، وهو ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي على مر تاريخه، وفقا لـ«في الجول». كما يعد زيلر الهداف التاريخي لهامبورغ برصيد 490 هدفا، بفارق أكثر من 300 هدف عن أقرب مطارديه.

وقاد زيلر فريقه هامبورغ للقب الدوري الألماني 1959\1960 الأول وقتها بعد غياب 32 عاما. كما قاد هامبورغ للفوز بكأس ألمانيا 1963 بتسجيله هاتريك في النهائي أمام بوروسيا دورتموند.

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الهداف التاريخي لألمانيا

ويمتلك زيلر 72 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 43 هدفًا، وهو الهداف التاريخي السابع للماكينات بالتساوي مع توماس مولر. وتألق زيلر في كأس العالم 1966 وقاد ألمانيا الغربية للمباراة النهائية واحتلال المركز الثاني، بعد أن سجل هدفين في البطولة. كما عاد وسجل ثلاثة أهداف في نسخة 1970، منها هدف التعادل القاتل في شباك إنجلترا بالدور ربع النهائي، قبل أن تحتل ألمانيا الغربية لاحقًا المركز الثالث.

وفاة أوفه زيلر نجم الكرة الألمانية السابق عن 85 عاما. (حساب ا ف ب على تويتر)