ملك القارة السمراء.. ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، فوز السنغالي ساديو ماني، المنتقل حديثا من ليفربول إلى بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للعام 2022.

وجاء فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، مساء اليوم الخميس في العاصمة المغربية الرباط على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

أفضل لاعب أفريقي للمرة الثانية

وتوج نجم فريق بارين ميونخ، بالجائزة للمرة الثانية، بعد منافسة قوية مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، -الذي سبق أن توج بالجائزة مرتين في 2017 و2018-، والسنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي».

ويعد ساديو ماني هو آخر من فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في نسختها الأخيرة للعام 2019، حيث تفوق على زميله السابق في نادي ليفربول محمد صلاح، وتفوق أيضا على رياض محرز، وأصبح ماني ثاني سنغالي يفوز بهذه الجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في العام 2001 و2002.

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وأسهم ساديو ماني في قيادة منتخب بلاده السنغال، بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، في النهائي بركلات الترجيح.

كما تأهل ساديو ماني، رفقة منتخبه إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، بعد الفوز على مصر أيضا.

