ريال مدريد يحسم موقفه بشأن عودة كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حسم قراره بشأن عودة نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

ويبحث رونالدو الخروج من مانشستر يونايتد خلال صيف 2022، لرغبته المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره. وحتى الآن يغيب عن تحضيرات «الشياطين الحمر» للموسم المقبل.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقا لـ«سكاي نيوز» إن رونالدو يريد الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وتحطيم الأرقام القياسية للتفوق على منافسه المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الريال يغلق الباب في وجه رونالدو

ونفت الجريدة الأنباء التي أشارت إلى وجود اجتماع عقد بين رونالدو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لبحث إمكانية عودته إلى النادي الملكي»، وأوضحت: «خارطة طريق ريال مدريد لن تتغير على الإطلاق.. رونالدو لا يوجد في مفكرة مسؤولي النادي».

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وذكرت «ماركا» الإسبانية: «كريستيانو رونالدو يبحث عن وجهته المستقبلية، لكنها لن تكون في مدريد ولن تكون في ميونيخ في إشارة إلى بايرن ميونيخ الألماني».