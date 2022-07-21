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اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 04:14 مساء
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا
اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب فيروس كورونا. (الإنترنت)
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قال اتحاد محترفي التنس، اليوم الخميس، إنه قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة وثلاث بطولات أخرى للرجال كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود فيروس كورونا المطبقة في البلاد.

وضمن إجراءات صحية صارمة استضافت الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي، لكن معظم الأحداث الرياضية الدولية الأخرى التي كانت مقررة في البلاد هذا العام إما أُلغيت أو تأجلت.

وقال اتحاد محترفي التنس في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «هذا يعني ثالث إلغاء لبطولات المحترفين في الصين والتي كانت في العادة تقام خلال سبتمبر وأكتوبر والتي أقيمت لآخر مرة في 2019 قبل تفشي الجائحة».

إجراءات وقائية وصحية صارمة
وأكدت الصين حتى 20 يوليو الجاري، ظهور 228180 حالة إصابة بالعدوى مع ظهور الأعراض منذ تفشي العدوى في ديسمبر 2019. ورغم أن هذا العدد قليل مقارنة بالمعدلات العالمية فإن السلطات في الصين تطبق إجراءات وقائية وصحية صارمة للحد من انتشار العدوى بينما خففت دول أخرى القيود واختارت التعايش مع الفيروس.

وأقيمت بطولتا فرنسا المفتوحة وويمبلدون مؤخرا دون أي قيود صحية وكان من المفترض أن يوافق اللاعبون على التوجه إلى الصين في حالة عدم الخضوع لعزل صحي.

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ولا توجد بطولات لاتحاد محترفات التنس في الصين هذا العام في ظل الخلاف بين الاتحاد وبكين حول سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي بعد أن أتهمت الأخيرة مسؤولا كبيرا سابقا بالاعتداء عليها جنسيا في نوفمبر الماضي.

وبعد إلغاء بطولات الرجال في الصين قرر اتحاد محترفي التنس الموافقة على إقامة 6 بطولات فئة 250 نقطة لمرة واحدة هذا العام. وإلى جانب بطولة شنغهاي للأساتذة كان من المقرر أن تستضيف الصين بطولات تشينجدو وتشوهاي (بداية من 26 سبتمبر) والصين المفتوحة بداية من الثالث من أكتوبر.

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