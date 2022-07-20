المنتخب السعودي يفتتح كأس العرب للشباب بالفوز على موريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استهل المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب، مشواره في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، بالفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتمكن عبدالملك العييري من افتتاح التسجيل للمنتخب الأخضر مبكرًا عند الدقيقة الخامسة، وضاعف زميله عبدالله رديف النتيجة عند الدقيقة 15.

بهذا الفوز حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط، ليتصدر مجموعته الأولى التي تضم كلًا من موريتانيا والعراق.

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ويستعد المنتخب الليبي للشباب «تحت 20 عامًا»، للمشاركة في البطولة، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي لبنان والجزائر. ويفتتح أول مباراة رسمية له أمام المنتخب اللبناني، يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.