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بالفيديو.. «برشلونة» يقدم نجمه الجديد ليفاندوفسكي في ميامي الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 07:37 مساء
بالفيديو.. «برشلونة» يقدم نجمه الجديد ليفاندوفسكي في ميامي الأميركية
ليفاندوفسكي بقميص برشلونة. (الإنترنت)
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قدم نادي «برشلونة» الإسباني، اليوم الأربعاء، لاعبه الجديد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن أمس التعاقد معه بشكل رسمي.

وأقام نادي «برشلونة» حفلًا خاصًا لتقديم نجمه الجديد، وذلك في معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًا بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.

وتغزل الحساب الرسمي لنادي «برشلونة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالنجم ليفاندوفسكي، قائلًا: «في ضحكته لحن الغرام الطروب»، وفي تغريدة أخرى بقميص البرسا: «هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك».

«برشلونة» بحاجة إليك
وقال خوان لابورتا، رئيس «برشلونة»، في تقديم المهاجم البولندي، وفقًا لـ«كورة»: «أشكرك، ومرحبًا بك في برشلونة، هذا الرجل قدم مجهودًا استثنائيًا للقدوم إلى هنا.. الأمر لم يكن سهلًا، ونحن نشعر بالفخر الشديد لرغبتك في الانضمام إلينا، نحن بحاجة إليك، أنت نجم ولدينا توقعات مرتفعة بشأنك».

وتابع: «نريد أن نزيد من تنافسية الفريق، ونحن نتطور بشكل جيد، أريد أن أشكر الإدارة الرياضية على عملهم، وأنهم جعلوا هذا التوقيع ممكنًا، نحن نعيد برشلونة من جديد إلى المنصة العالمية».

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ليفاندوفسكي يعرب عن سعادته
وبدوره قال ليفاندوفسكي: «اسمى روبرت، وأنا من بولندا وأعيش في برشلونة، هناك جودة وإمكانات كبيرة في الفريق.. أنا في نادٍ جيد، لدينا الكثير من العمل لنقوم به، وأنا سعيد للغاية، أجريت الحصص التدريبية الأخيرة مع زملائي، وأنا مستعد لخوض المباراة المقبلة، آمل أن أسجل الكثير من الأهداف، هذا هو التحدي الخاص بي».

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