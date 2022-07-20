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روما يضم ديبالا وسط أنباء عن تقاضيه راتبا سنويا بـ6 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 03:43 مساء
روما يضم ديبالا وسط أنباء عن تقاضيه راتبا سنويا بـ6 ملايين يورو
ديبالا في روما. (إنترنت)
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أعلن نادي روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا انضم لفريق العاصمة الإيطالية في عقد لثلاث سنوات في أعقاب رحيله عن يوفنتوس، بحسب «رويترز».

وقال ديبالا الذي انضم لروما في صفقة انتقال مجاني على «تويتر»: «الأيام التي سبقت التوقيع على هذا العقد كانت مفعمة بالمشاعر، سأنتقل إلى فريق بارز يواصل العمل من أجل وضع أسس قوية للمستقبل، العمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمر رائع».

عقد مع الذئاب حتى 2025
ووفقا للموقع الرسمي لنادي روما، فإن ديبالا وقع على عقد يربطه بنادي الذئاب حتى العام 2025، دون الإعلان عن قيمة العقد، وكانت تقارير صحفية إيطالية، كشفت عن تواصل المدير الفني لفريق روما جوزيه مورينيو لإقناع ديبالا بالانتقال إلى صفوف فريق العاصمة.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن صاحب الـ28 عاما سيحصل على راتب سنوي بقيمة ستة ملايين يورو، وارتبط ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى إنتر ميلان وميلان، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لم يتوصل لاتفاق ليوقع بعد ذلك لروما.

يذكر أن ديبالا رحل عن صفوف يوفنتوس بعد نهاية عقده مع عملاق تورينيو، حيث لعب لفريق «السيدة العجوز» سبعة مواسم منذ انتقاله من صفوف باليرمو، واستطاع مع يوفنتوس تحقيق لقب الدوري في خمسة مواسم كما توّج بلقب الكأس أربع مرات ولقب السوبر ثلاث مرات.

روما يضم ديبالا وسط أنباء عن تقاضيه راتبا سنويا بـ6 ملايين يورو
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