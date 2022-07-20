ذهبية رمي القرص‭ ‬في بطولة العالم تفتح شهية تشيه قبل بطولة أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع السلوفيني الشاب كريستيان تشيه عرش السويدي دانييل شتال، بعد فوزه بمنافسات رمي القرص ببطولة العالم لألعاب القوى، الثلاثاء.

وافتتح شتال البطل الأولمبي والفائز باللقب في 2019 الجولة الأولى بتحقيق 66.59 متر، لكن سرعان ما تفوق عليه الثنائي الليتواني ميكولاس أليكنا وأندريوس جودزيوس، بحسب «رويترز».

- السلوفيني الشاب كريستيان تشيه ينتزع عرش السويدي دانييل شتال.

وحقق شتال 67.10 في محاولته الخامسة لكنه كان بعيدا عن صراع منصة التتويج، وصعق تشيه (23 عاما) الجميع بتحقيق 71.13 متر، وهو رقم جديد للبطولة في المحاولة الثالثة، وهو ما كان كافيا للذهبية.

وذهبت الفضية والبرونزية إلى أليكنا وجودزيوس على الترتيب.

تصريحات تشيه بعد التتويج

وقال تشيه «نافس الجميع في ظروف مشابهة وكان كل ما أحتاجه مزيد الثقة في قدراتي»، ولوح المتسابق فارع الطول بيديه للجماهير المتحمسة، ثم انحنى لاحقا حتى يتمكن المسؤول من وضع الميدالية الذهبية حول رقبته.

وأضاف للصحفيين «كنت أثق في قدرتي على تحقيق رمية كبيرة، كانت هذه أول بطولة كبرى بالنسبة لي وانتابتني مشاعر عديدة في البداية»، وأعلن تشيه أنه سيحول تركيزه لبطولة أوروبا في أغسطس المقبل للبناء على ما حققه في بطولة العالم.

وقال «أرغب في أن أصبح الأفضل في منافسات رمي القرص».

حديث قصير لأليكنا

من جهته قال أليكنا البالغ عمره 19 عاما «السعادة لا تسعنا بتحقيق ميداليتين لبلدنا، إنه أمر لا يصدق»، وعبر مواطنه الليتواني جودزيوس عن سعادته بالحصول على المركز الثالث، قائلا «إنه لا يقل عن شعوره الرائع بفوزه بالذهبية في 2017 خاصة بعد سنوات صعبة عانى خلالها من الإصابات وقيود كوفيد-19».

وأضاف «عانيت من بعض الفترات الصعبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، طاردتني الإصابات والمشاكل العضلية، لا أهتم بالنتيجة لكن هذه الميدالية رائعة».