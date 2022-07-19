صافرة بولندية بين «الأهلي» و«الزمالك» في نهائي كأس مصر.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك، حكمًا لمباراة «الأهلي» و«الزمالك»، في نهائي بطولة كأس مصر، الخميس المقبل، ويبلغ مارتشينياك 41 عامًا، ويحمل الشارة الدولية منذ 2011.

وعقد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وليد العطار، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الاتحاد، لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين «الأهلي» و«الزمالك» في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها في استاد القاهرة.

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سبق لشيمون مارتشينياك قيادة مباراة العودة بين «تشيلسي» و«ريال مدريد»، بدوري أبطال أوروبا، وأيضًا كان حكمًا لمباراة «ليفربول» و«فياريال بنصف النهائي.

يذكر أن «الأهلي» كان نجح في الصعود للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق «بتروجيت» بهدف نظيف، فيما تأهل «الزمالك» إلى النهائي على حساب فريق «أسوان» بهدفين مقابل هدف.