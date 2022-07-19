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11 أغسطس تدشين آخر ملاعب مونديال قطر 2022 عبر تحفة «لوسيل» المعمارية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 08:48 مساء
11 أغسطس تدشين آخر ملاعب مونديال قطر 2022 عبر تحفة «لوسيل» المعمارية
ملعب «لوسيل» من الداخل. (تويتر)
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أعلنت «مؤسسة دوري نجوم قطر»، اليوم الثلاثاء، إقامة مواجهة «العربي» و«الريان»، 11 أغسطس المقبل، في استاد «لوسيل» الذي سيستضيف نهائي بطولة كأس العالم «قطر 2022»، بحضور جماهيري كامل.

سيتم تدشين الملعب المونديالي الذي يتسع لـ80 ألف متفرج بالقمة الجماهيرية، ليكون آخر ملاعب بطولة كأس العالم التي يتم إعلان جاهزيته لاستضافة الحدث الكبير، الذي تستضيفه قطر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

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واكتمل العمل في جميع استادات المونديال الثمانية بشكل نهائي، وهي استاد خليفة الدولي بعد تجديده، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد البيت، واستاد الثمامة، واستاد 974، وأخيرًا استاد لوسيل.

وستقام خلال منافسات بطولة كأس العالم 10 مباريات على استاد لوسيل، من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر، واستوحي تصميم الاستاد، الذي أبدعته شركة «فوستر آند بارتنرز»، من تداخل الضوء والظل، الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس.

كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

ملعب «لوسيل» من الخارج. (تويتر)
ملعب «لوسيل» من الخارج. (تويتر)
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