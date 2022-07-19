«أتلتيكو مدريد» يغيير اسم ملعبه لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

أقدم نادي «أتلتيكو مدريد» على خطوة تغيير اسم ملعبه «متروبوليتانو»، وذلك ضمن عملية من التحديث، حيث كشف موقع «أوليه»، بحسب جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تلك الخطوة.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية: «ما كان سرًا مفتوحًا خلال الأيام الماضية، فقد أصبح حقيقة واقعة، حيث تخلى متروبوليتانو عن اسم واندا، وأُعيدت تسميته إلى سيفيتاس متروبوليتانو»، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إسبانية.

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وأكدت «ماركا» أنه سيعين كيان إكستريمادوران للسنوات العشر المقبلة، وسيحل محل واندا، الذي رافق «متروبوليتانو» منذ الافتتاح في 2017.

وكان من المفترض أن يتم الإبقاء على التسمية القديمة للملعب، المعروف باسم «ملعب لا بينيتا»، ولكن في 2016 أعلن النادي الإسباني تغيير الاسم ليصبح ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

ويعود سبب تغيير اسم الملعب إلى استحواذ مجموعة «واندا» الصينية على 20% من أسهم نادي «أتلتيكو مدريد»، وقامت مجموعة «واندا» بشراء حقوق رعاية الملعب الجديد لمدة خمسة مواسم، مقابل 10 ملايين يورو سنويًا، وهو الأمر الذي تم الانتهاء منه خلال العام الجاري.