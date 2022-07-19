مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الثالث على التوالي في مبارياته الودية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق فوز كبير، على نظيره كريستال بالاس الإنجليزي، بثلاث أهداف لهدف، وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر لاعبه أنطوني مارسيال في الدقيقة (18) الذي استلم الكرة بطريقة رائعة ووضعها في شباك حارس كريستال بالاس، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة (49).

وعزز اليونايتد النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق لاعبه جادون سانشو في الدقيقة (58). في حين جاء الهدف الوحيد لصالح كريستال بالاس عن طريق اللاعب جويل ورد في الدقيقة (74) من عمر المباراة.

كلمة من المدرب تين هاغ

وقبل المباراة قال المدير الفني للشياطين الحمر، تين هاغ: «أرى تقدما من يوم لآخر، هذا ما يجب أن يحدث، لأنه في السابع من أغسطس يجب أن نكون مستعدين لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز».

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كان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في المباراة الماضية على يد فريق ميلبورن فيكتوري الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تلقى كريستال بالاس الهزيمة على يد ليفربول بهدفين دون رد.

كما حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ليفربول بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت في تايلاند، استعدادا للموسم الجديد، في أول ظهور للهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق الجديد.

مانشستر يونايتد يفوز على فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا استعدادا للموسم الجديد. (الإنترنت)