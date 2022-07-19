تونس تنظم بطولة المسدس الأفريقي بديلا عن ليبيا

عقد الاتحاد الأفريقي للرماية «ISSF» أمس الإثنين، اجتماعا بمصر برئاسة اللواء حازم حسني، وبحضور أعضاء المجلس.
وجاءت أهم نقاط الاجتماع كالتالي:
- منح تونس تنظيم البطولة الأفريقية الخامسة عشر للرماية شهر نوفمبر 2022، بعد أن تم سحبها من ليبيا.
- الاتفاق على تنظيم ليبيا دورة تحكيم دولية لرماية بندقية ومسدس 10 أمتار نهاية العام الجاري 2022.
- جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية
- الليبيان القانقا وامشيع عضوان في اللجنة الفنية لـ«الرماية العربية»
- اتحاد الرماية يفتح باب الانتساب للموسم الرياضي الجديد
- انتخاب العميد سيف الدين مرغني، نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي، وممثلا عن قارة أفريقية بلجنة المتابعة المالية بالاتحاد الدولي للرماية «ISSF».
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