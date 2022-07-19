تونس تنظم بطولة المسدس الأفريقي بديلا عن ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد الاتحاد الأفريقي للرماية «ISSF» أمس الإثنين، اجتماعا بمصر برئاسة اللواء حازم حسني، وبحضور أعضاء المجلس.

وجاءت أهم نقاط الاجتماع كالتالي:

- منح تونس تنظيم البطولة الأفريقية الخامسة عشر للرماية شهر نوفمبر 2022، بعد أن تم سحبها من ليبيا.

- الاتفاق على تنظيم ليبيا دورة تحكيم دولية لرماية بندقية ومسدس 10 أمتار نهاية العام الجاري 2022.

- جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية

- الليبيان القانقا وامشيع عضوان في اللجنة الفنية لـ«الرماية العربية»

- اتحاد الرماية يفتح باب الانتساب للموسم الرياضي الجديد

- انتخاب العميد سيف الدين مرغني، نائبا لرئيس الاتحاد الأفريقي، وممثلا عن قارة أفريقية بلجنة المتابعة المالية بالاتحاد الدولي للرماية «ISSF».

