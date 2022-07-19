الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الثلاثاء، أن مدينة هانغجو الصينية ستستضيف النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2023، وذلك بعدما كانت مقررة في سبتمبر المقبل قبل أن ترجئ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال بيان المجلس اليوم: «يسر المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعلن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام الآن في هانغجو في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023».

- تأجيل دورة الألعاب الآسيوية «هانغجو 2022»

وأوضح المجلس الأولمبي: «كان من المقرر في الأصل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو بين 10 و25 سبتمبر 2022، لكن بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، تم تأجيل الألعاب من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من مايو 2022».