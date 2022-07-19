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رسميا.. توتنهام يعلن صفقته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 11:42 صباحا
رسميا.. توتنهام يعلن صفقته السادسة
الظهير الأيمن جد سبينس ينضم رسميا إلى صفوف توتنهام حتى العام 2027. (الإنترنت)
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميا، تعاقده مع صفقة صيفية جديدة، خلال سوق الانتقالات الجارية، لتدعيم صفوف فريقه خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقال توتنهام في بيان رسمي أصدره اليوم: «يسعدنا الإعلان عن توقيع مع جد سبينس، قادما من صفوف ميدلسبره.. وقع الظهير الأيمن على عقد مع النادي يستمر حتى العام 2027».

أرقامه
ويبلغ جد سبينس (21 عاما)، وبدأ مسيرته الكروية ضمن شباب فولهام، قبل أن ينضم إلى ميدلسبره عندما بلغ 17 عاما في يوليو 2018.

ولعب جد سبينس مع نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2021/2022، حيث شارك في 46 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

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الصفقة السادسة
وتعد صفقة جد سبينس هي السادسة لفريق توتنهام التي ينشط بشكل واضح خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق وضم خمس صفقات جديدة وهي ريتشاليسون، وإيف بيسوما، وكليمنت لينجليه، وفرايزر فوريستر، وإيفان بريسيتش.

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