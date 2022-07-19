رسميا.. توتنهام يعلن صفقته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميا، تعاقده مع صفقة صيفية جديدة، خلال سوق الانتقالات الجارية، لتدعيم صفوف فريقه خلال الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وقال توتنهام في بيان رسمي أصدره اليوم: «يسعدنا الإعلان عن توقيع مع جد سبينس، قادما من صفوف ميدلسبره.. وقع الظهير الأيمن على عقد مع النادي يستمر حتى العام 2027».

أرقامه

ويبلغ جد سبينس (21 عاما)، وبدأ مسيرته الكروية ضمن شباب فولهام، قبل أن ينضم إلى ميدلسبره عندما بلغ 17 عاما في يوليو 2018.

ولعب جد سبينس مع نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2021/2022، حيث شارك في 46 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

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