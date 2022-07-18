منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب المصري لكرة اليد، في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري.

وحصد منتخب الفراعنة بقيادة مديره الفني، الإسباني روبيرتو غارسيا باروندو، اللقب بعد فوزهم على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25، في اللقاء الذي أُقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب المصري اللقب الثامن له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليأتي في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر بـ10 ألقاب.

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