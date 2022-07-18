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رسميا.. إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد مع ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 03:26 مساء
رسميا.. إبراهيموفيتش يوقع عقده الجديد مع ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش. (الإنترنت)
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، أن مهاجمه الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، جدد تعاقده مع النادي حتى صيف 2023.

وقال ميلان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسر نادي إيه سي ميلان إعلان تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023.. المهاجم السويدي سيواصل ارتداء القميص رقم 11 مع الفريق».

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وكشفت شبكة «سكاي سبورت»، وفقا لـ«كورة»، أن زلاتان سيحصل على راتب ثابت يتراوح من مليون إلى 1.5 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد.

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