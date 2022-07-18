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ليفاندوفسكي: سعيد بالتواجد في برشلونة من أجل استعادة القمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 02:37 مساء
ليفاندوفسكي: سعيد بالتواجد في برشلونة من أجل استعادة القمة
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف برشلونة. (الإنترنت)
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أعرب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن مدى حماسته لمواصلة مسيرته في صفوف فريقه الجديد برشلونة الإسباني، المنضم إليه قبل يومين قادما من بايرن ميونيخ، مشيرا إلى أنه «يريد مساعدته للعودة إلى القمة».

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها قناة برشلونة الرسمية بعد انضمامه إلى زملائه الذين يعسكرون في ميامي الأميركية: «أخيرا وصلت إلى هنا.. أنا سعيد بالتواجد في برشلونة.. كانت الأيام الأخيرة طويلة، لكن في النهاية توصلنا إلى اتفاق. أنا مستعد لرفع هذا التحدي».

حلم اللعب في الدوري الإسباني
وأوضح: «لطالما كان حلمي اللعب في لا ليغا وفي الفرق الكبيرة وبالتالي فإن برشلونة يمثل فرصة جميلة بالنسبة إلي. أنا هنا من أجل مساعدة برشلونة على استعادة القمة وإحراز أكبر عدد من الألقاب الممكنة».

وتوج برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الأخيرة العام 2019، وبدوري أبطال أوروبا العام 2015 للمرة الأخيرة أيضا.

برشلونة × إنتر ميامي
ويخوض برشلونة خلال جولته الأميركية أربع مباريات استعدادا للموسم المقبل ضد إنتر ميامي الأربعاء في ميامي، وضد ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس ومع يوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس ومع نيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

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وبات ليفاندوفسكي رابع صفقة تعاقدية للفريق الكاتالوني بعد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه والجناح البرازيلي رافينيا.

وكان بايرن ميونيخ أعلن السبت توصله إلى اتفاق مع برشلونة للتخلي عن ليفاندوفسكي بعد أن أمضى الأخير ثماني سنوات في صفوف الفريق البافاري وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة بينها الدوري الألماني ثماني مرات تواليا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى ألقاب فردية عدة.

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