روما يحسم صفقة ديبالا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، حسم صفقة انتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى صفوف فريق روما الإيطالي، كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

وينتقل ديبالا إلى روما، بعد سبعة مواسم أمضاها بألوان يوفنتوس، وتوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية بين 2016 و2020. ويأتي انتقال اللاعب إلى صفوف المدرب جوزيه مورينيو، بعد تعثر مفاوضاته مع إنتر الذي كان الطرف الأكثر أرجحية للحصول على خدماته.

وقالت قناة «سكاي إيطاليا» وجريدة «غازيتا ديلو سبورت» إن صفقة التعاقد مع لاعب باليرمو السابق حسمت في وقت متأخر من ليل الأحد، وذلك بفضل مدرب «جالوروسي» البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اتصل بالأرجنتيني في أكثر من مناسبة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، وفقا لـ«فرانس برس».

حسم الأمر

ورضخ ديبالا وبعث برسالة على واتساب لمورينيو بعد منتصف ليل الأحد من أجل إعلامه بأنه حسم أمره وقرر الانضمام إلى «الذئاب» بحسب ما أفادت «لا غازيتا ديلو سبورت»، مضيفة بأن الأرجنتيني سافر الساعة التاسعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي على متن طائرة خاصة من تورينو إلى البرتغال حيث يتواجد فريق العاصمة حاليا، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تحضيرا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقف المفاوضات مع يوفنتوس

وكان ديبالا يمني النفس بمواصلة المشوار مع يوفنتوس، لكن الأخير أوقف المفاوضات بين الطرفين نتيجة عدم رغبة إدارة «السيدة العجوز» في دفع ما يطالب به وكيل أعمل اللاعب، لا سيما في ظل غيابه لفترات طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

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وأفاد دي مارتسيو بأن ديبالا وافق على عرض التوقيع مع روما لمدة ثلاثة أعوام مقابل راتب سنوي صافٍ قدره ستة ملايين يورو.