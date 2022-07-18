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تشيلسي يعين جليك رئيسا لإدارة الأعمال بالنادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:00 مساء
تشيلسي يعين جليك رئيسا لإدارة الأعمال بالنادي
تعيين توم جليك، رئيسا لإدارة الأعمال بنادي تشيلسي. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين توم جليك، رئيسا لإدارة الأعمال بالنادي اللندني.

وقال تيلسي في بيان له، وفقا لـ«رويترز»، إن جليك، الذي كان المدير التجاري السابق لمجموعة «سيتي فوتبول»، سيتولى الإدارة التشغيلية اليومية للنادي، بما في ذلك إدارة استراتيجيته الخاصة بالتجارية العالمية، وزيادة الإيرادات وتعزيز مشاركة المشجعين.

وجاء تعيين جليك بعد رحيل عديد المسؤولين التنفيذيين والعاملين البارزين في ستامفورد بريدج بعد عملية الاستحواذ بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

مؤسسة رياضية مثيرة للإعجاب
وأوضح جليك في بيان: «يمثل نادي تشيلسي مؤسسة رياضية شهيرة ومعروفة ومثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد تأثرت كثيرا برؤية ورسالة تود بولي وكليرليك.. لدينا فرصة كبيرة لتحسين الأداء في جميع المجالات، نيابة عن كل شخص نخدمه».

وكان جليك رئيسا لكارولاينا بانثرز في دوري كرة القدم الأميركية حتى فبراير الماضي، وشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لديربي كاونتي وعمل في مجلس إدارة رابطة كرة القدم الإنجليزية.

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استحواذ بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي
واستحوذت مجموعة بقيادة بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي في مايو بعد أن عرض أبراموفيتش النادي للبيع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وقال بولي إن جليك كان «الخيار الأساسي» لهذا المنصب.

وأضاف، وفقا لـ«رويترز»: «ستكون مهاراته وخبرته حاسمة في الوقت الذي نقوم فيه بتحسين البنية التحتية الرئيسية لنادي تشيلسي، وتوسيع انتشار منتجات النادي وسمعته، وإيجاد طرق جديدة ومثيرة لتفاعل مشجعينا المخلصين مع لاعبيهم المفضلين».

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