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بعد انسحاب الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 09:20 صباحا
بعد انسحاب الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا
كأس آسيا. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا أبدت اهتمامها باستضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه استقبل رغبات أربع دول لاستضافة البطولة، لكنه قال إن الموعد النهائي لاستقبال ملفات التنظيم سيكون في 31 أغسطس بينما سيعلن الدولة الفائزة في 17 أكتوبر عن طريق اللجنة التنفيذية، وفق وكالة «رويترز». وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو ويوليو من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام من «كوفيد-19».

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وسبق لها استضافة كأس آسيا في 1988 و2011 بينما أحرزت لقب النسخة الأخيرة في الإمارات العام 2019. وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا في 31 مايو وحدد مهلة حتى نهاية يونيو لاستقبال الرغبات، قبل أن يمددها حتى 15 يوليو.

تاريخ استضافات كأس آسيا
وفازت كوريا الجنوبية بالنسخة الافتتاحية لكأس آسيا في 1956، وحافظت على اللقب عقب أربع سنوات، في المرة الوحيدة التي أقيمت المسابقة على أرضها. ولم يسبق لكوريا الجنوبية استضافة أي بطولة كبرى منذ مشاركة اليابان في تنظيم نهائيات كأس العالم 2002. وتشارك أستراليا، الفائزة بكأس آسيا 2015، مع نيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات بدءا من 20 يوليو العام المقبل.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه حدث تشاور مع الاتحاد الآسيوي حول تأجيل موعد البطولة إلى وقت لاحق من العام لتجنب التعارض مع كأس العالم.

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وكانت إندونيسيا ضمن أربع دول استضافت كأس آسيا 2007. وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم في مايو أنه حدث تواصل معه بشكل غير رسمي بخصوص إمكانية استضافة البطولة بدلا من الصين، لكن ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني للاتحاد أبلغ وسائل إعلام محلية منذ أيام أن الفرصة ضئيلة لتنظيم المسابقة القارية.

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