مونديال ألعاب القوى: البولندي فايديك يفوز بمسابقة رمي المطرقة

القاهرة - بوابة الوسط

توج البولندي بافل فايديك، السبت، بلقبه العالمي الخامس تواليا في مسابقة رمي المطرقة عندما أحرز المركز الأول في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وحقق فايديك إنجازه الخارق في محاولته الثالثة عندما سجل 81.98 م وهو أفضل رقم هذا العام في المسابقة، متفوقاً على مواطنه فويتشيخ نوفيتسكي، بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مع 81.03 في محاولته الثالثة أيضا، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب النروجي إيفيند هنريكسن بـ80.87 م في محاولته الثانية وهو أفضل رقم له هذا الموسم.