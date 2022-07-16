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50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 01:47 مساء
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
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سينتقل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت، بحسب ما كشفت، اليوم السبت، عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب جريدتي «بيلد» و«كيكر» وشبكة «سكاي ألمانيا»، ليصل الاتفاق بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي، بحسب «فرانس برس».

فحص طبي عاجل قبل التوقيع
من جهتها، كتبت جريدة «سبورت» الكتالونية، اليوم السبت، على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عامًا يعتزم الوصول اليوم السبت إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات.

- تمرد صامت من ليفاندوفسكي ضد بايرن ميونخ
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تابعت «موندو ديبورتيفو» الكتالونية «لن يكون البولندي حاضرًا في تقديم الفريق البافاري اليوم السبت، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 يوليو)».

ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

رفض راتب بايرن ميونيخ
ولم يكن الدولي البولندي راضيًا أيضًا عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إلى تدريبات بايرن، إذا بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخرًا أكثر من مرة، قبل أن تتحسن لغة جسده الخميس.

أعلن في نهاية مايو أن قصته مع النادي الألماني اقتربت من نهايتها، وأبدى النادي الكتالوني اهتمامًا كبيرًا بضم المهاجم الهداف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب «فيفا» مرتين.

تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية
ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ العام 2014 مسجلًا له 344 هدفًا، حطم عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، مع 41 هدفًا في موسم 2021، وحطم رقمًا قياسيًا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).

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