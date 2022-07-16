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تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 09:04 صباحا
تعرف على أهم نتائج ختام مونديال «يوجين» لألعاب القوى
العداءة الأميركية أليسون فيليكس. (أرشيفية: الإنترنت)
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اختُتمت في وقت متأخر الجمعة منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى على ملعب «هايوارد فيلد» في مدينة يوجين الأميركية، إذ احتفظ الياباني توشيكازو يامانيشي بلقبه العالمي في سباق 20 كلم مشيا عندما أحرز المركز الأول في منافسات البطولة.

وقطع يامانيشي مسافة السباق بزمن ساعة و19 دقيقة و7 ثوان مسجلا أفضل توقيت له هذا العام، وتقدم على مواطنه كوكي إيكيدا (1.19:14 ساعة) والسويدي بيريسوس كارلستروم (1.19:18 ساعة). وهي الميدالية الثانية في البطولة بعد الأولى التي توجت بها البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون في السباق ذاته قبل ساعتين.

أليسون فيليكس
وفي البطولة نفسها، أنهت الأسطورة الأميركية أليسون فيليكس مسيرتها الاحترافية المذهلة في ملاعب ألعاب القوى بإحرازها برونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م مع منتخب بلادها. وعادت الميدالية الذهبية لجمهورية الدومينيكان بزمن 3.09:82 دقائق أمام هولندا (3.09:82 د)، فيما سجلت الولايات المتحدة 3.10:16 دقائق. وهي الميدالية التاسعة عشرة لفيليكس (36 عاما) في بطولات العالم بينها 13 ذهبية.

غارسيا ليون
كما أحرزت العداءة البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون الذهبية الأولى في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى عندما حلت أولى في سباق 20 كلم مشيا الجمعة في مدينة يوجين الأميركية. وقطعت ليون غارسيا مسافة السباق بزمن ساعة و26 دقيقة و58 ثانية محققة رقمًا قياسيًا وطنيًا، متقدمة على البولندية كاتارينا دييبلو صاحبة الفضية بزمن 1.27:31 ساعة وهو رقم قياسي وطني أيضا، والصينية جيجيي كيي يانغ صاحبة البرونزية (1.27:56 ساعة).

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