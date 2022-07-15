رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد لاعبه الجزائري، رياض محرز، لمدة عامين، حيث وقع على صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في النادي حتى يونيو 2025.

وقال السيتي، عبر موقعه الرسمي، إن الجناح الجزائري أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة بيب جوارديولا منذ انضمامه إلينا من ليستر سيتي في صيف 2018.

مسيرته مع السيتي

وأشار النادي إلى أنه في المواسم الأربعة التي تلت ذلك، ساعد محرز السيتي في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الانجليزي، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك محرز في 189 مباراة مع النادي، وسجل 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.

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محرز يعرب عن سعادته

وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد.. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع».

وأضاف: «تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية كان لا يُنسى وجعلنا جميعا كلاعبين جائعين للتطلع لتحقيق المزيد.. أود أيضا أن أشكر بيب وتكسيكي والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني لمواصلة التحسن.. الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح في الموسم المقبل وما بعده».