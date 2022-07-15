«كاس» ترفض التماسات روسيا بشأن استبعاد المنتخب والأندية من البطولات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، اليوم الجمعة، التماسات الاتحاد الروسي للاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) لكرة القدم بشأن استبعاد المنتخب والأندية الروسية من البطولات الدولية.

وكان «فيفا» و«يويفا» قد فرضا الحظر على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية، في البطولات التابعة لهما، اعتبارا من 28 فبراير الماضي، بعد أيام من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم، ومجموعة من الأندية الروسية، باستئناف أمام محكمة (كاس) ضد الحظر. لكن المحكمة أعلنت اليوم الجمعة رفض الاستئناف، وفقا لـ«بي إن سبورت».