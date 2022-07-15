أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن موقف ريال مدريد من ضم لاعبين جدد

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، موقفه من إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وأبدى كارلو أنشيلوتي، رضاه عن التشكيلة الحالية لبطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستبعدا إجراء مزيد التعاقدات هذا الصيف.

وسبق لريال أن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديغر من دون مقابل نتيجة وصوله إلى نهاية عقده مع تشلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو في صفقة قُدّرت بـ80 مليون يورو.

ريال يواجه برشلونة

ويبدو أن هذين التعاقدين كافيان بالنسبة لأنشيلوتي وفق ما أفاد خلال مؤتمر صحفي، تحضيرا لسفر الفريق إلى الولايات المتحدة من أجل خوض جولة ودية، تجمعه بغريمه برشلونة، وكلوب أميركا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ورأى أنشيلوتي، وفقا لـ«فرانس برس» أن فريقه ليس بحاجة إلى مزيد اللاعبين رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بايل وإيسكو، قائلا: «لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى».

وتابع: «لن نتعاقد مع أحد.. نحن في وضع جيد حيث نحن الآن»، مشيدا في الوقت ذاته بروديغر وتشواميني «التعاقدين الجديدين اللذين يجلبان معهما نوعية رائعة الى الفريق»، معتبرا «أن في مركزيهما، هما أفضل ما يمكن الحصول عليه في سوق الانتقالات. روديغر قلب دفاع رائع وتشواميني أيضا. إنه شاب ويتمتع بالكثير من الإمكانات».

بنزيمة يحتاج إلى الراحة

وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إدين هازار في مركز المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيمة بحاجة إلى الراحة، مضيفا: «نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز. بنزيمة هو الخيار الأول لكن يجب الادراك بأنه سيكون موسما غريبا، مختلفا، مع إقامة كأس العالم (قطر 2022 في نهاية العام) في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى (لإراحة بنزيمة)».

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مواجهة برشلونة ليست ودية

ويبدأ ريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل في 24 يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيغاس قبل لقاء كلوب أميركا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 31 منه في لوس أنجليس.

ورغم أن المباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، أقر أنشيلوتي أن «الأمور لا تكون ودية أبدا في مواجهة برشلونة.. أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد أيضا. سنسعى كلانا للفوز بالمباراة هنا وتقديم عرض جميل، كما الحال دائما في المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة».