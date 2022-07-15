تمرد صامت من ليفاندوفسكي ضد بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية أن البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وصل إلى مقر تدريبات فريقه متأخرا لليوم الثالث على التوالي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقالت جريدة «بيلد» الألمانية، إن ليفاندوفسكي حضر صباح اليوم متأخرا كثيرا عن موعد التدريبات تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان، كما تأخر أيضا عن التدريبات أمس ما اعتبرته الجريدة انتهاج ليفاندوفسكي لتمرد صامت ضد بايرن ميونخ، من أجل توجيه رسالة إلى الإدارة برغبته في الرحيل.

وبدا البولندي ليفاندوفسكي غير مكترث لدى معاودته تدريبات فريقه كما كشفت جريدتا «بيلد» الألمانية و«موندو ديبورتيفو» الإسبانية وسط رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة، وفقا لـ«فرانس برس».

يريد الذهاب إلى برشلونة

ونشرت «بيلد» شريط فيديو وأشارت إلى عدم اكتراثه في التمارين كان واضحا جدا، ولغة جسده تعني الكثير. إنه يريد الذهاب إلى برشلونة من دون أدنى شك». وأضافت: «وصل ليفاندوفسكي متأخرا بضع دقائق وكان الأخير الذي يدخل أرضية الملعب. من دون أي حماس أيضا كان الأخير الذي بدأ بتدريبات التحمية ثم التدريبات من دون ان ينهيها. علاقته بزملائه لم تعد كما في السابق، تكلم فقط مع ليون غوريتسكا وتبادل المزاح مع جمال موسيالا».

وتابعت الجريدة الألمانية، وفقا لـ«فرانس برس»: «لم نشاهده أيضا يتكلم مباشرة مع ناغلسمان وكان الأمر لافتا لا سيما لدى قيام الأخير بإعطاء تعليماته حيث تواجد ليفاندوفسكي خارج دائرة اللاعبين ويلتفت إلى ناحية أخرى».

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وأوضحت: «لم يقم بأي جهد شخصي خلال مباراة تدريبية ولم يسجل. كان يتعين على الفريق الخاسر أن يخضع لعقوبة من خلال القيام بحركات السواعد لكنه لم يقم بذلك وتوجه إلى غرف الملابس».