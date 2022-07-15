فوز الجزائر وقطر ومصر في عربية السلة «تحت 18 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الخميس، بقاعة نادي الزهور بمصر، بطولة العرب التاسعة عشرة للمنتخبات كرة السلة «تحت 18 عاما»، بمشاركة منتخبات مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر.

وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات انتهت بفوز الجزائر على الكويت (99 / 44)، وقطر على الإمارات (86 / 74)، ومصر على السعودية (101 / 32).

مباريات الجمعة

واليوم الجمعة، سيتجدد الموعد بصالة نادي الزهور بالقاهرة مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع قطر والكويت ويعقبها مباراة الإمارات مع السعودية، وثالث المباريات ستجمع مصر مع الجزائر.

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وغدا السبت ستقام ثلاث مباريات أيضا، الأولى تجمع بين السعودية وقطر، والثانية بين الكويت ومصر، والثالثة بين الجزائر والإمارات.