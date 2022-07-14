فلامنغو يتعاقد مع فيدال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، اليوم الخميس، التعاقد مع النجم التشيلي أرتورو فيدال، بعد رحيل اللاعب عن صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر فلامنغو مقطع فيديو ترحيبي بالنجم التشيلي مشيرا إلى أنه سيرتدي الرقم 32.

وخاض فيدال (35 عاما) عديد التجارب المميزة في مسيرته وخاصة مع يوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، ومن ثم برشلونة الإسباني، وأخيرا إنتر الإيطالي.

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وتُوج فيدال بألقاب الدوريات الإيطالي والألماني والإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا في مناسبتين 2015 و2016.