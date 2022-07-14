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الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 14 يوليو 2022, 04:31 مساء
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
فريق الأخضر. (الإنترنت)
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خطف فريق الأخضر ثلاثة نقاط ثمينة في بداية مشواره في صراع التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، بالجولة الأولى، بعد فوزه على فريق الأولمبي الزاوية، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي برداس.

سجل هدفي الأخضر أحمد أكرواع في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول من كرة مقصية أسكنها في شباك على شيوة حارس الأولمبي، ورغم محاولات فريق الأولمبي طيلة زمن المباراة، استطاع  لاعب وسط فريق الأخضر صهيب بن سليمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تصدر فريق الأخضر البيضاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الأولى بثلاثة نقاط.

الاتحاد × الأهلي بنغازي
وفي مباراة سلبية في الأداء وقلة الفرص، انتهت مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، في مباراة مغلقة فنيا، وجاءت أخطر فرصة لفريق الاتحاد للمدافع سند الورفلي قبل نهاية المباراة، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده.

طرابلس × النصر
وفي ملعب مصطفى بجنات في المنستير، انتهت مباراة الأهلي طرابلس والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في مباراة مفتوحة، وشهدت إهدار عديد الفرص في الشوط الأول والثاني، خاصة من جانب فريق الأهلي طرابلس الذي كان أفضل في الشوط الثاني من النصر.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق النصر بسبب التسلل حسب بروتوكول تقنية الفار، والذي يستخدم للمرة الأولى في مباريات الدوري الليبي.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، تصدر فريق الأخضر الترتيب بثلاث نقاط، والأهلي طرابلس نقطة، والنصر نقطة، والأهلي بنغازي نقطة، والاتحاد نقطة.

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مباريات الجولة الثانية
وتقام مباريات الجولة الثانية، والتي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو، بملاعب سوسة والمنستير ورادس، حيث يلتقي الأخضر المنتعش بالفوز في الجولة الأولى مع فريق الأهلي طرابلس بملعب سوسة، الذي تعادل في الجولة الأولى. وفي دربي بنغازي سيلتقي النصر والأهلي بنغازي في ملعب رادس، وكل فريق يبحث عن نقاط المباراة بعد تعادهما في الجولة الأولى.

فريق النصر سيطر على منطقة الوسط حيث أحرز هدف السبق قبل انتهاء الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 42، بأقدام مهاجمه المحترف جونيور إغاي لينتهي الشوط الأول بهدف لفريق النصر.

وفي الشوط الثاني قام مدرب فريق الأهلي بثلاثة استبدالات حيث أخرج محمد المنير ومحمد أبوزريق  شرارة، ومؤيد جدور، وأدخل بديلا عنهم محمد الترهوني ومآب الشكري وعلي معتوق. وقام المدرب أيضا باستبدال المهاجم صالح الطاهر بالمهاجم أنيس السلتوا، الذي استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71.

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