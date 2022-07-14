الخميس.. 3 مباريات في عربية السلة «تحت 18 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الخميس بقاعة نادي الزهور بمصر بطولة العرب التاسعة عشرة للمنتخبات كرة السلة «تحت 18 عاما»، بمشاركة منتخبات مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر.

وتنطلق البطولة اليوم بثلاث مباريات، مباراة الافتتاح ستجمع الجزائر والكويت، ويعقبها مباراة قطر والإمارات، وثالث المباريات ستجمع مصر والسعودية.

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وغدا الجمعة تقام ثلاث مباريات أيضا، الأولى تجمع قطر أمام نظيره الكويت، والثانية بين الإمارات والسعودية، والثالثة بين مصر والجزائر.