رسميا.. أوزيل ينتقل إلى باشاك شهير التركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي باشاك شهير التركي، اليوم الخميس، رسميا، تعاقده مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل بعد فسخ عقد الأخير مع «فنربغشة» بالتراضي يوم أمس الأربعاء.

وكان باشاك شهير ألمح، أمس الأربعاء، وفقا لـ«بي إن سبورت» إلى ضمه أوزيل بعد إعلان «فنربغشة» إنهاء التعاقد مع اللاعب الألماني البالغ 33 عاما.

وانتقل أوزيل إلى «فنربغشة» في شهر يناير من العام 2021 قادما من آرسنال الإنجليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

- رسميا.. «فنربغشة» التركي يفسخ عقد مسعود أوزيل

- رسميا.. استبعاد أوزيل من فريق «فناربخشة» التركي تربويا

- أوزيل يعلن انتقاله إلى «فنربغشة» التركي.. والتوقيع الرسمي خلال أيام

وسبق أن ألمح المدرب الجديد لـ«فنربغشة»، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.