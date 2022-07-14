رسميا.. يوفنتوس يحسم صفقة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي يوفنتوس المنافس في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، ثالث صفقاته الصيفية بعد آنخل دي ماريا وبول بوغبا من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ووقع يوفنتوس مع ظهير نادي جنوى ومنتخب إيطاليا للشباب، أندريا كامبياسو، لمدة خمس سنوات ليستمر اللاعب مع البيانكونيري حتى يونيو 2027.

بينما في المقابل انتقل المدافع الشاب، رادو دراجوشين، من يوفنتوس إلى جنوى في إطار الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار البيع النهائي في نهاية الموسم.

- رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

- استقبال الأبطال لبوغبا في «يوفنتوس».. واللاعب: لا أطيق الانتظار

- بوغبا ينهي الاتفاق مع يوفنتوس ويستعد لتوقيع عقد الولاية الثانية الأسبوع المقبل

ولا يزال يوفنتوس يبحث عن لاعبين جدد في خط الهجوم، بعد رحيل باولو ديبالا وألفارو موراتا، إضافة إلى رغبته في التخلص من مويس كين، وعدم تعافي فيدريكو كييزا من الإصابة في ركبته.