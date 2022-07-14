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رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 01:05 مساء
رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
ديمبيلي. (الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسميا، أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، جدد عقده مع برشلونة الإسباني، حتى العام 2024.

ويُعدّ هذا التمديد نهاية مسلسل طويل من المفاوضات المتواصلة منذ أشهر عدة، بعدما كان برشلونة أعلن في وقت سابق نية اللاعب الرحيل عن النادي، ليعود ويتوصل الطرفان أخيرًا إلى اتفاق يقضي ببقائه في «كامب نو».

وقال رئيس برشلونة، خوان لابورتا في وقت سابق إن لاعبه عثمان ديمبيلي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بعد عدة أشهر من الجدال حول مستقبله.

أرقامه الموسم الماضي
وشارك المهاجم صاحب الـ25 عاما الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

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بطل العالم 2018 انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند ولعب 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

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