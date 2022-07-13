برشلونة يسقط في فخ التعادل بأولى مبارياته التحضيرية

القاهرة - بوابة الوسط

استهل فريق برشلونة، ودياته الصيفية استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بالتعادل بهدف لمثله أمام نظيره أولوت الذي ينشط في الدرجة الخامسة في إسبانيا.

وافتتح المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ التسجيل لبرشلونة بهدف في الدقيقة (27)، قبل أن يتعادل إلوا ماغات لأولوت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة عدة مباريات ضد إنتر ميامي الأمريكي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويستعد فريق برشلونة للسفر إلى الولايات المتحدة السبت المقبل ضمن خطط الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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وآخر مواجهات الفريق الكتالوني في فترة الإعداد ستكون أمام بوماس المكسيكي في 7 أغسطس المقبل على ملعبه «كامب نو» في كأس خوان جامبر.