رسميا.. برشلونة يعير ترينكاو إلى سبورتنغ لشبونة

القاهرة - بوابة الوسط

توصل برشلونة إلى اتفاق، اليوم الأربعاء، بانتقال المهاجم فرانسيسكو ترينكاو، إلى سبورتنغ لشبونة ليعود لبلده البرتغال على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأوضح سبورتنغ، وفقا لـ«رويترز» أنه سيدفع ثلاثة ملايين يورو (3.02 مليون دولار) مقابل الإعارة مع وجود بند يسمح بالتعاقد بشكل نهائي مع ترينكاو بسبعة ملايين يورو مع الحصول على 50% من الحقوق الاقتصادية للاعب.

وانضم ترينكاو إلى برشلونة في 2020 من براجا لكنه لم يظهر بأداء مقنع في كامب نو. وقضى الموسم الماضي معارا إلى ولفرهامبتون واندرارز لكنه خاض 28 مباراة فقط منها 16 كأساسي ولم يفعل النادي الإنجليزي بند الشراء.

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ومنح برشلونة الضوء الأخضر للصفقة بعد تعاقده مع رافينيا جناح البرازيل وليدز يونايتد واقترابه من تجديد عقد عثمان ديمبلي.