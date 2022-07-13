رسميا.. رحيم ستيرلينغ لاعبا في صفوف تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، تعاقده مع الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، لمدة خمس سنوات، بعدما أعلن اللاعب رحيله عن صفوف مانشستر سيتي.

وأصبح اللاعب الدولي سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وكان ستيرلينغ قد ودع نادي مانشستر سيتي، في وقت سابق من اليوم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لقد كان شرفا أن أرتدي قميص مانشستر سيتي، وصلت إلى هنا بعمر الـ20، واليوم أغادر كرجل».

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وأضاف: «إلى جميع العاملين والطاقم التدريبي الذين لعبوا دورا كبيرا في تطوري إلى زملائي في الفريق، وإلى عمال غرفة الملابس، أشكركم وأكن لكم كل الاحترام».