رسميا.. «فنربغشة» التركي يفسخ عقد مسعود أوزيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فنربغشة التركي، رسميا، اليوم الأربعاء، فسخ عقد اللاعب الألماني مسعود أوزيل بالتراضي.

ونشر النادي التركي بيانا عبر موقعه الرسمي، وفقا لـ«بي إن سبورت» قال فيه: «جرى الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل بالتراضي».

وأضاف بيان النادي التركي: «نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل لبقية حياته المهنية».

صراع مع الإدارة

وكان اللاعب الدولي الألماني السابق البالغ 33 عاما انتقل إلى فنربغشة في شهر يناير من العام 2021 قادما من آرسنال الإنجليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

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وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربغشة، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.

وفي سياق متصل ألمح إسطنبول باشاك شهير التركي إلى ضم أوزيل بعد فسخ عقده مع فنربغشة.