روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق روما الإيطالي، بشكل رسمي تجديد عقد جانلوكا مانشيني، لمدة 5 أعوم، حتى يونيو 2027، وأصدر نادي روما بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن تجديد عقد مدافع الفريق، جانلوكا مانشيني، لمدة 5 أعوم حتى يونيو 2027.

كان جانلوكا مانشيني انضم إلى صفوف روما الإيطالي، من أتالانتا في 2019، على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن تصبح الصفقة دائمة، مقابل 13 مليون يورو بعد عام، بحسب «رويترز».

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يذكر أن مانشيني شارك مع روما الإيطالي، في 45 مباراة الموسم الماضي بكل المسابقات، وأحرز هدفًا وحيدًا، وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض مدافع روما، 9 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي، وكان أول ظهور له في 2019.