Atwasat

روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 02:46 مساء
روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد
جانلوكا مانشيني. (تويتر)
alwasat radio

أعلن فريق روما الإيطالي، بشكل رسمي تجديد عقد جانلوكا مانشيني، لمدة 5 أعوم، حتى يونيو 2027، وأصدر نادي روما بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن تجديد عقد مدافع الفريق، جانلوكا مانشيني، لمدة 5 أعوم حتى يونيو 2027.

كان جانلوكا مانشيني انضم إلى صفوف روما الإيطالي، من أتالانتا في 2019، على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن تصبح الصفقة دائمة، مقابل 13 مليون يورو بعد عام، بحسب «رويترز».

- لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان

يذكر أن مانشيني شارك مع روما الإيطالي، في 45 مباراة الموسم الماضي بكل المسابقات، وأحرز هدفًا وحيدًا، وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض مدافع روما، 9 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي، وكان أول ظهور له في 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
التبرعات تنقذ ناديي الأفريقي والصفاقسي التونسيين قاريا ليشاركا في «الكونفدرالية»
التبرعات تنقذ ناديي الأفريقي والصفاقسي التونسيين قاريا ليشاركا في...
لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان
لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب فنلندا
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب فنلندا
واين روني مديرا فنيا لـ«دي سي يونايتد» الأميركي
واين روني مديرا فنيا لـ«دي سي يونايتد» الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
المزيد
روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد
روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد...
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد ......
مفاجأة: كريستيانو رونالدو مرفوض في باريس سان جيرمان
مفاجأة: كريستيانو رونالدو مرفوض في باريس سان جيرمان...
واين روني مديرا فنيا لـ«دي سي يونايتد» الأميركي
واين روني مديرا فنيا لـ«دي سي يونايتد» الأميركي...
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب فنلندا
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط