مفاجأة: كريستيانو رونالدو مرفوض في باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس الثلاثاء، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، جرى عرضه على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رفض ضمه لأسباب اقتصادية ورياضية.

أشارت جريدة «لو باريزيان» اليومية، نقلاً عن مصادر موثوقة داخل الـ«بي إس جي»، إلى أن وكيل اللاعبين الشهير واللاعب، البرتغالي جورجي مينديش، هو من تقدم بهذا الاقتراح منذ أيام على إدارة النادي الباريسي، إزاء رغبة «الدون» في الرحيل خارج أسوار «أولد ترافورد»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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ويرتبط منديش بعلاقة وثيقة مع رئيس بطل فرنسا، ناصر الخليفي، وكذلك بالمدير الرياضي الجديد للنادي، البرتغالي لويس كامبوس.

وأضافت الجريدة: «إدارة النادي رفضت هذه الاحتمالية، لأن انضمام رونالدو كان يعني أنه سيكون محور المشروع الرياضي الجديد لباريس، وهو ما يتنافى مع رغبتها في أن كيليان مبابي هو أساس هذا المشروع، لاسيما بعد إقناعه بتجديد تعاقده أخيرا».

وأوضحت الجريدة «هذا بالإضافة للجانب المالي، حيث أن رونالدو يحصل على راتب قدره 30 مليون يورو سنويًا، بينما تتجه الأعين صوب الأمور المالية داخل أروقة سان جيرمان، بسبب الجانب الخاص باللعب المالي النظيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

يأتي هذا بسبب العرض الضخم الذي جرى تقديمه لمبابي لإقناعه بالاستمرار، فضلاً عن عقود نجوم أخرى داخل الفريق أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.