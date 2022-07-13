واين روني مديرا فنيا لـ«دي سي يونايتد» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي «دي سي يونايتد» الأميركي، أمس الثلاثاء، إنه عيَّن الإنجليزي واين روني مدربًا، واستقال روني (36 عامًا) والذي لعب لدى «دي سي» ما بين 2018 و2019، من تدريب ديربي كاونتي في يونيو الماضي.

جاءت استقالة روني، بعد 17 شهرًا مع الفريق الذي تأثر بمشاكله المالية، وهبط إلى الدرجة الثالثة، بحسب «رويترز».

وقال رئيسا نادي «دي سي يونايتد»، جيسون ليفين وستيف كابلان: «واين أسطورة كرة قدم، وأحد أبرز المدربين الصاعدين في رياضتنا، لديه خبرة في الدوري الأميركي، ويعلم ما الذي يحتاجه للنجاح في الدوري الأميركي، بفضل فترته معنا والتي استمرت لعامين».