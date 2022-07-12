Atwasat

لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 11:10 مساء
لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان
أليسيو رومانيولي. (تويتر)
alwasat radio

أعلن لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، اليوم الثلاثاء، أنه ضم قائد ميلان السابق، أليسيو رومانيولي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

انضم المدافع (27 عامًا) إلى لاتسيو، بعد انتهاء عقده مع ميلان في نهاية الموسم الماضي، وشارك رومانيولي في 247 مباراة، وأحرز 10 أهداف مع ميلان خلال 7 أعوام، وقاده للقب الدوري في الموسم المنصرم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

- رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

وكتب ميلان عبر حسابه على تويتر: «قائد المعارك، نعبر عن امتناننا لأليسيو رومانيولي بينما نودعه».

أليسيو رومانيولي. (تويتر)
أليسيو رومانيولي. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح

مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية

«البنتاغون»: مقتل زعيم «داعش» في سورية في غارة أميركية
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا

بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. اليورو يتساوى مع الدولار
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام إيكلستون رئيس «فورمولا 1» السابق بالاحتيال
اتهام إيكلستون رئيس «فورمولا 1» السابق بالاحتيال
إيقاف المهاجم المصري «كهربا» 6 أشهر
إيقاف المهاجم المصري «كهربا» 6 أشهر
مدرب «يونايتد» الجديد يحسم الجدل بشأن مستقبل رونالدو
مدرب «يونايتد» الجديد يحسم الجدل بشأن مستقبل رونالدو
إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم
إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
المزيد
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب فنلندا
سيدات الدنمارك يحرزن أول ثلاث نقاط في أمم أوروبا على حساب ......
لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان
لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان...
التبرعات تنقذ ناديي الأفريقي والصفاقسي التونسيين قاريا ليشاركا في «الكونفدرالية»
التبرعات تنقذ ناديي الأفريقي والصفاقسي التونسيين قاريا ......
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح
مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح...
إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم
إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط