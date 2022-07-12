لاتسيو يعلن ضم قائد المعارك من ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، اليوم الثلاثاء، أنه ضم قائد ميلان السابق، أليسيو رومانيولي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

انضم المدافع (27 عامًا) إلى لاتسيو، بعد انتهاء عقده مع ميلان في نهاية الموسم الماضي، وشارك رومانيولي في 247 مباراة، وأحرز 10 أهداف مع ميلان خلال 7 أعوام، وقاده للقب الدوري في الموسم المنصرم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وكتب ميلان عبر حسابه على تويتر: «قائد المعارك، نعبر عن امتناننا لأليسيو رومانيولي بينما نودعه».

أليسيو رومانيولي. (تويتر)