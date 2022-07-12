التبرعات تنقذ ناديي الأفريقي والصفاقسي التونسيين قاريا ليشاركا في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناديا الأفريقي والصفاقسي التونسيان، اليوم الثلاثاء، نجاحهما في تسوية مشاكل الديون المستحقة عليهما، ليضمن الفريقان المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، في نسختها المقبلة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اشترط على الأندية المرشحة للمشاركة في المسابقات القارية خلال الموسم الجديد، تسوية ديونها في مختلف النزاعات التي صدرت في شأنها أحكام نهائية، بحسب «رويترز».

ووفقًا لهذا، كان الفريقان مهددين بالاستبعاد من المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي، بسبب كثرة الديون المستحقة للاعبين ومدربين سابقين.

- بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

- «الأهلي» المصري يفسخ عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني

وقال الأفريقي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه تمكن من غلق الملفات العالقة، ليصبح مؤهلًا للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد المقبلة، وأضاف أنه نجح في تسوية 19 ملفًا، بمبلغ إجمالي 1.033 مليون دولار، وهو ما يمثل استحقاقًا إداريًا وماليًا آخر تعهدت به الهيئة المديرة، ويدعم الأحقية الرياضية للجمعية للمشاركة في كأس «الكونفدرالية».

وأوضحت إدارة النادي: «ملفات الديون قديمة وتعود لمواسم سابقة»، وتقدمت إدارة النادي بالشكر لجماهير الفريق، بعد جمعها تبرعات بقيمة 368 ألف دينار، ويتوقع أن تصل الى 420 ألف دينار لمساعدة النادي على التخلص من ديونه، وضمان الظهور مجددًا على الصعيد القاري.

وأعلن الصفاقسي أنه نجح في تسوية الديون المستحقة عليه من مختلف النزاعات، ليضمن المشاركة في البطولة المتوج بلقبها ثلاث مرات في السابق، وينوي دخول عهد جديد من المنافسات الأفريقية.