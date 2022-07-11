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إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 09:38 مساء
إيران تقيل مدرب المنتخب قبل أشهر من كأس العالم
الكرواتي دراغان سكوتشيتش مدرب إيران خلال قرعة مونديال قطر في الدوحة. 1 أبريل 2022 (ا ف ب)
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أقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الإيراني، الكرواتي دراغان سكوتشيتش، قبل أقل من 5 أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضحت الوكالة الرسمية «إرنا»، وفقًا لـ«فرانس برس» أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر إقالة المدرب البالغ من العمر 53 عامًا، وسيتم تعيين بديله في أقرب وقت.

وكان المدرب ، عيِّن في فبراير 2020 خلفًا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي ترك منصب المدير الفني لـ«تيم ملّي» في أعقاب تباينات مع الاتحاد المحلي.

ووصل سكوتشيتش إلى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية «ملوان» و«فولاد خوزستان» و«صنعت نفط»، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع «تيم ميلي» بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف إيفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

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إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم
وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

ويأمل المنتخب الإيراني في تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما يخوض غمار النهائيات التي تستضيفها قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

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